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Spor

Okan Buruk'tan Zaha ve Abdülkerim açıklaması!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Pendikspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2023 Cumartesi 18:40 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Zaha ve Abdülkerim açıklaması!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Bir önceki maçın 11'inde olmayan oyuncularla başlıyoruz. Bir anlamda dinlenik oyuncular. Diğer oyuncuların antrenman görüntüleri iyiydi. Konsantrasyonu sürdüreceğiz. Maç bittiğinde lider olmak istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir maç. Rakibimizi aşağı yukarı tanıyoruz. Zemin çok güzel. Stadyumun içi çok şık, tertemiz, çok güzel şeyler yapılmış. Bazı değişiklikler var rakibimizde. Maça başlayacağız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız." dedi.

ABDÜLKERİM VE ZAHA

Kadroya alınmayan Abdülkerim ve Zaha ile ilgili konuşan Buruk, "Abdülkerim ve Zaha, Manchester United maçında da ağrıları vardı, iğneyle oynamışlardı. Bugün onları zorlamak, riske etmek istemedik. Ağrıları da vardı. Bir sonraki maçta bizle olacaklarını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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