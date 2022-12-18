Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğratan iki isim

Galatasaray, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdi. Hem Florya'da hem de Antalya'da çalışma şansı bulan sarı-kırmızılı takım, bu dönemde 5 tane de hazırlık karşılaşmasına çıktı.

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OKAN BURUK FUTBOLDAN MEMNUN

Bu hazırlık maçlarında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, her ne kadar sonuçlar iç açıcı olmasa da futbolcuların sergilemeye çalıştığı futboldan memnun kaldı. Öncelikle genç oyunculara şans tanıyan Buruk, Süper Lig'de yedek bekleyen isimlerin performansını da görmüş oldu.

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OKAN KOCUK VE PATRICK VAN AANHOLT SINIFI GEÇEMEDİ

Sabah'ın haberine göre; Dünya Kupası hazırlık döneminde iki isim Okan Buruk'un gözüne giremedi. Okan Kocuk, bulduğu şansları iyi değerlendiremezken yediği hatalı gollerle dikkat çekti. Okan, Galatasaray'ın mağlubiyet aldığı 3 hazırlık maçında forma giydi ve ağlarında 7 gol gördü. Sınıfı geçemeyen bir diğer isim ise van Aanholt oldu. Buruk tarafından sol bek, orta saha sol gibi çeşitli yerlerde denenen Hollandalı oyuncu, istenilen verimi veremedi.