Okan Buruk'u yıkan haber geldi! Herkes ters köşe oldu

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin göreve gelmesiyle teknik direktörlük için ilk adayın Okan Buruk olduğu iddia ediliyordu. Ancak sarı-kırmızılıların Okan Buruk'un yerine Fatih Terim ve Marco Rose'u düşündüğü ortaya çıktı.

OKAN BURUK, GALATASARAY'DA GÜNDEM OLMUŞTU

Okan Buruk bugüne kadar yaptığı her açıklamada Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak istediğini dile getirmişti. Sarı-kırmızılılarda başkanlık seçiminde Dursun Özbek ile birleşme kararı alan Metin Öztürk de Okan Buruk'u takımın başına getirmek istediğini belirtmişti.

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Sarı-kırmızılılarda başkan seçilen Dursun Özbek'in ise teknik direktör adayları herkesi şaşırttı. Herkes Okan Buruk ismini beklerken Özbek yönetiminin ilk adayının son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Marco Rose olduğu öğrenildi. Eğer Rose olmazsa sarı-kırmızılıların ikinci adayının ise Fatih Terim olduğu iddia edildi.