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Spor

Okan Buruk'un derbi planı: Kadıköy

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinin stratejisini Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları oyun olarak belirledi.

Sabah3 Mart 2024 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Okan Buruk'un derbi planı: Kadıköy
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Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçta ezeli rakibine gol izni vermeyen Galatasaray, Kadıköy'de başarılı olan taktiği Beşiktaş'a uygulayacak.

Orta sahada kontrollü oyunu tercih edecek sarı-kırmızılı takım, savunmada Semih Kılıçsoy'a dikkat edecek. Dries Mertens hücuma çıkışlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Mauro Icardi'ye pozisyonlar hazırlamaya çalışacak.

GALATASARAY'A ICARDI'DEN İYİ HABER

Galatasaray'ın Beşiktaş'a attığı son 5 golün altında bir ismin imzası bulunuyor: Mauro Icardi. Büyük maçların golcüsü Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 derbiyi de boş geçmedi. Arjantinli yıldız, kupadaki Karagümrük maçında riske edilmezken, cuma günü de ağrıları sebebiyle antrenmana katılmamıştı. Tecrübeli futbolcu cumartesi ise idmanda yer aldı ve derbide sahada olması bekleniyor.

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