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Spor

Okan Buruk'un kupa planı hazır! Önce durdur, sonra vur

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finali için planlarını hazırladı. Başarılı çalıştırıcı rakibini öncelikle sahada durdurup sonrasında hücum etmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Takvim29 Aralık 2023 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Okan Buruk'un kupa planı hazır! Önce durdur, sonra vur
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Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk zafer planını yaptı. Buruk, oyuncularına da galibiyet planını tek tek anlattı.

FRED'E DERBİDE ÖZEL ÖNLEM

Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla fark yaratan isimlerden biri olan Fred'in oynayacak olması Buruk'un planlarını değiştirmesine sebebiyet verdi. Aslan'ın hocası, orta sahada Fred'in pas bağlantılarını kesmelerini istedi.

"ÖNCE DURDUR, SONRA VUR"

Oyuncularından, Brezilyalı futbolcunun topla fazla buluşmamasını talep eden Buruk, rakibin saha içindeki etkinliğini de bu yolla pasifize etmeyi planlıyor. Deneyimli hoca maçın gidişatına göre de oyuncu değişiklikleri yapmayı düşünüyor. Fenerbahçe ile ilgili, "Önce durdur, sonra vur" planını devreye soktuğu belirlenen Okan Buruk, rakipleriyle oynadıkları son maçtaki hatalarını oyuncularına anlattı ve hata yapılmaması uyarısında bulundu.

Rakibin direncini kırmayı düşünen Cimbom'un hocası, Mauro Icardi, Tete ve Kerem Aktürkoğlu gibi kaliteli hücum oyuncularıyla da derbi karşılaşmasında sonuca gitmeye çalışacak. Bu arada Galatasaraylı futbolcuların da Buruk'a derbide zafer sözü verdiği gelen haberler arasında yer aldı.

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