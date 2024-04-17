Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon lig şampiyonluğuna ulaştığı Sarı-Kırmızılı takımda üst üste ikinci zaferini elde etmeye hazırlanıyor.

"KAZANA KAZANA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Alanyaspor deplasmanında sezonun en kritik sınavlarından birini geride bıraktıklarını hatırlatan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Puan avantajımızı korumak çok önemliydi. İyi bir galibiyet serisi yakaladık. Rehavete kapılmadan, kazana kazana ligin sonunu getirmek istiyoruz. Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEPİNİZ ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPTINIZ"

Okan hoca, Alanya dönüşünde de oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptı. Zorlu maçta gelen farklı galibiyet nedeniyle öğrencilerini kutlayan Buruk, "Oynayan oynamayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz üzerinize düşeni yaptınız. Aynı ciddiyetle yolumuza devam edersek sonunda istediğimizi alacağız" dedi.

Başarılı teknik adam, konuşmasının sonunda ise tüm oyuncularından pazar günkü Pendikspor karşılaşmasına konsantre olmalarını istedi.