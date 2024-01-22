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  • Okan Buruk'un süper jokeri! Cimbom'da Barış Alper Yılmaz rüzgarı
Spor

Okan Buruk'un süper jokeri! Cimbom'da Barış Alper Yılmaz rüzgarı

Barış Alper Yılmaz bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un sahadaki jokeri oldu ve görev yaptığı pozisyonlarda inanılmaz işlere imza attı. Genç yıldız dün akşamki Trabzonspor maçında da iki farklı pozisyonda oynadı ve ilk golün asistini yaptı. İşte detaylar...

Fanatik22 Ocak 2024 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Okan Buruk'un süper jokeri! Cimbom'da Barış Alper Yılmaz rüzgarı
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon adeta saha içerisinde jokeri olan Barış Aloer Yılmaz, Trabzonspor karşısında başarılı bir oyun ortaya koydu.

Geçtiğimiz hafta içi Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor karşılaşmasında önce kendi ağlarını daha sonra rakip kaleye golünü atan Barış Alper, Trabzon'da sağ kanatta görev aldı.

Sacha Boey ile birlikte bu kanatta oldukça etkili olan milli futbolcu, Wilfried Zaha'nın ilk golünde asist yaptı. Bu sezon ligde ilk kez skora katkı yapan 23 yaşındaki oyuncu, 15. kez sağ kanatta görev aldı.

Okan Buruk, 77'de sol bek oynattığı Kaan Ayhan'ı oyundan çıkarınca Barış, sol beke geçti ve burada bu sezon 7. kez oynamış oldu.

Okan Buruk, daha önce de Barış Alper Yılmaz'ı 8 kez sol kanat, 2 kez forvet ve 1 kez de sağ bek oynatmıştı.

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