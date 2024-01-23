İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,28
  • EURO
    33,0035
  • ALTIN
    1975.94
  • BIST100
    8082.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk'un tek rakibi Pep Guardiola

Bu sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Pep Guardiola'nın Barcelona ve Manchester City kariyerlerini geride bıraktı.

Takvim23 Ocak 2024 Salı 12:08 - Güncelleme:
Okan Buruk'un tek rakibi Pep Guardiola
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdü.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takıma katıldığı geçtiğimiz sezondan bu yana 73 maçta görev yaptı. Cimbom bu maçların 54'ünü kazanırken, 10 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı kulüpte en az 20 maça çıkan çalıştırıcılar arasında en başarılı teknik direktör oldu.

Okan hoca, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bir takımın başında en çok puan ortalaması yakalayan teknik adamlar arasında...

PEP GUARDIOLA'YI GERİDE BIRAKTI

Okan hoca, dünyanın 1 numaralı teknik adamları arasında gösterilen Pep Guardiola'nın Barcelona ve Manchester City kariyerlerini geride bıraktı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2.47 puan ortalaması yakaladı.

Guardiola, Bayern Münih'te 2.52, Barcelona'da 2.45 ve Manchester City'de 2.34 puan ortalaması tutturdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 5'te 2. sırada kendisine yer bulurken, Antonio Conte de İnter'deki 2.40'lık performansıyla 4. basamakta yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.