Okan Buruk'un Zaha kararı

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfried Zaha beklentileri büyük oranda karşılayamadı.
Son dönemde formasını kaptıran Zaha, Sarı-Kırmızılıların Süper Lig'de oynadığı son 7 maça yedek kulübesinde başladı.
YENİDEN 11'E GEÇECEK
Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha milli ara sonrası yeniden formasına kavuşacak.
Son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu ise kulübeye çekilecek.
SON 3 MAÇI BOŞ GEÇTİ
Kerem Aktürkoğlu ligde çıktığı son 3 maçta skor katkısı verememişti. Galatasaray milli ara dönüşü Hatayspor'u konuk edecek.