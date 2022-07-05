Okay Yokuşlu Beşiktaş'la anlaştı mı? Menajeri açıkladı...

Türkiye'de önemli futbolcuların temsilciliğini üstlenen Batur Altıparmak, Okay Yokuşlu ve Tayfur Bingöl'ün geleceği hakkında konuştu. Sporx'in haberine göre; Altıparmak, İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'de kaptan olma durumu için değerlendirmeler yaptı.

"OKAY YOKUŞLU'NUN ÖNCELİĞİ AVRUPA"

Transferde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu için Altıparmak, "Bizim Okay Yokuşlu için önceliğimiz Avrupa'da bir takımda forma giymesi. Elbette ki Türkiye de transfer açısından halen bir opsiyon" dedi.

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"BEŞİKTAŞ İLE NETLEŞEN BİR ŞEY YOK"

Altıparmak Beşiktaş iddiaları için, "Beşiktaş ile anlaştık gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda netleşen bir şey yok. Okay da değerlendirme aşamasında" ifadelerini kullandı.

"TAYFUR BİNGÖL BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR"

Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transfer ihtimali hakkında ise ünlü menajer, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'un transfer için bir arzusu var" diye konuştu.

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"İRFAN CAN YENİ SEZONA UMUTLA BAKIYOR"

Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci'nin kaptanlık hedefi için Altıparmak, "İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de mutlu. Kendisiyle henüz kaptanlık meselesini konuşmadım. Yeni sezona umutla baktığını söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.