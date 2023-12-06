Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Eşi Başak Derelioğlu ile yolculuk eden ve aracının önünü kesilerek darp edilen Oktay Derelioğlu'nın kolunun çıktığı öğrenildi. Olaya karışan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, eşi Başak Derelioğlu ile birlikte trafikte dehşeti yaşadı. 5 Aralık günü saat 14.37 sıralarında Kadıköy'de Erenköy Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Oktay Derelioğlu, trafikte yolun daralması sonucunda başka bir sürücü ile yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşadı.

İsimlerinin Z.K., ve N.K., olduğu belirlenen şüpheliler, ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Oktay ve Başak Derelioğlu çifti şahıslar tarafından darp edildi.

Aldığı darbelerle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.

Z.K., ve N.K., isimli şahıslar emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede Derelioğlu'nun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi.

Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi.

Gözaltına alınan Z.K., ve N.K., poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

O ANLARI ANLATTI

Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu. Derelioğlu, "Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik." sözlerini kullandı.

"2 KİŞİ TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADIK"



Derelioğlu, "Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve bende vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı." şeklinde konuştu.

"BAŞIMIZI DA VURABİLİRDİK BEYİN KANAMASINDAN ÖLEBİLİRDİK"



Derelioğlu "Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiç bir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar." dedi.