24.01.2020 17:44 - Güncelleme: 24.01.2020 17:44

Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:



"BU TOPLANTIYI YAPMA KARARIMIZ..."

Mustafa Cengiz ilk olarak, "Bu toplantının bir tek amacı var, 28 Ağustos Aralık Antalyaspor maçından bugüne en az her maç sonrası bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı kardeşimiz, eski bir futbolcumuz hakkında oluşan polemikler, camiada bir ayrışma, yanlış bilgilenme, yanlış bilgilendirme olgusunu gördüğümüz için bu toplantıyı yapma kararı aldık. Camianın kenetlenmesi ve sonsuza dek sürecek şampiyonluk yürüyüşleri için yapmayı düşündük." dedi.

ARDA TURAN İÇİN AÇIKLAMA

Arda Turan transferi için konuşan Cengiz, "Sayın teknik direktörümüzün açıklamalarından sonra sadece bir kez konuştum "Bu futbolcu gündemimizde yok ev bize intikal eden resmi bir istek yok" dedim. Bizde transfer iki yıldır şöyle yapılır, transfer bu kardeşimiz gibi bilinen bir isim ise sportif direktör inceler, teknik direktör ve ekibi de inceler ve sonra da onların üzerindeki Abdurrahim Bey'e gelir. Abdurrahim Bey de bu transfer FFP sınırları içerisinde onaylar ve iş finalde bana gelir. Bizde transfer böyle." ifadelerini kullandı.

"ARDA'NIN YOLU AÇIK OLSUN"

Arda Turan transferinin planlarında olmadığını söyleyen Galatasaray Başkanı, "30'a yakın transferi böyle yaptık. Şükürler olsun ki finansal limitleri aşmamışız. Biz, teknik kadronun istediği hiçbir şeye 'Hayır' demedik, Arda Turan'a gelene kadar... Biz camianın aynasıyız, yansımasıyız. "Camia ve taraftar ne diyor?" buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bize gelen bir şey yok. Sayın teknik direktörümüze hem sözlü hem de telefonda ilettik, gündemimizde olmadığını söyledik. Camiama tekrar söylüyorum, bu kardeşimiz şu anki transfer planlamamızda yok. Bunu söylemekten bıktım. Sürekli temcit pilavı gibi her hafta önümüze gelmesinden bıktık. Bu konu kapansın. Arda Turan zamanında Galatasaray'da oynamış, para kazandırmış, yolu açık olsun. Arda Turan ile özel bir husumetimiz yok. O da bir aile babası. Hayatında hayırlı yıllar diliyorum." diye konuştu.

"HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİ ÇOK YARALADI"

Fatih Terim'in Rizespor maçının ardından yaptığı basın toplantısını değerlendiren sarı - kırmızılı kulübün başkanı, "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. O sözcük bizi çok yaraladı. Sayın teknik direktörün söylediği bunun Galatasaray'a yakışmadı. Menajerler her yerde "Arda hayırlı olsun" diyor." dedi.

Mustafa Cengiz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"BEN TEKNİK DİREKTÖR OLSAM..."

"Sayın teknik direktörün, o oyuncu ile kalbi bağlantısı olabilir. Giderken o yollamış, gidişi ani oldu hatırlıyorum. 12 milyon euro güzel ama hazırlıksız yakalandık, "Yolu açık olsun" dedik. Atletico Madrid'de Barcelona'dayken onunla yatıp kalktık, mutlu olduk, övündük. Sanki 2-400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırıyoruz! Galatasaray teknik direktörü olsam bunları demem, hicap duyarım! Ayrıca ne vermişiz? Gündem bu! Bilgi sızdıran yönetim kurulu! Hangi mahremi vermişiz? Ne yapacaktık, biz tekrar mı Arda Bey'i alcaktık? Neyi bildirdik, sızdırdık? Bizim görüşümüzde değişiklik yok! Tekrar söylüyorum, teknik direktör olsam, başkanım ve yönetim için bu kelimeleri kullanmam. İdari ve sosyal olarak bu arkadaşın Galatasaray'a yararlı olmayacağını düşünüyoruz."

"HOCAMIZIN BU AÇIKLAMALARI YAPMASINA İHTİMAL VERMEDİM"

"Ben teknik direktörüm ile polemiği girmem! Tabii ki bu tartışmanın, bir transferin medya üzerinden realize edilmeye çalışılması bizi şiddetle oldum. Hocamızın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermiyordum. "

"YÖNETİM KARAR ALIR, BUNA UYULUR"

"Fikir ayrılığı yok dedim, yönetim bir karar alır ve buna uyulur! Ben bunu diyorum. Hocamızın istediği 30'a yakın oyuncu aldık. 90 milyona yakın harcama sınırı içerisinde tüm transferleri aldık. "

"OZAN 7,5 MİLYON EURO'YA GİDİYORDU..."

Ozan Kabak 7,5 milyon euroya İtalya'ya gidiyordu. Açıkça müdahale ettim, temsilcisi değerli bir Galatasaraylı. 'Gitme' dedik, gitmedi. Galatasaray +4 milyon euro para kazandırdı. Şu anda 20 milyon euro açığımız var, gece gündüz bunu kapatmak için çalışıyoruz.

"OYUN OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMEZ!"

TFF'nin yapılandırma kararları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "En önemli konu, TFF'nin son yapılandırma kararlarla ilgili aldığı ihlal! Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır! Kurallar önceden konulmuşsa, sarı aşık yanmışsa, arkasından kırmızı geleceğini bilirsiniz. Oyun oynanırken kural değişmesine şiddetle karşıyız. 19 Aralık bütün kulüplere verildi, 'Son itirazlarınız yapın' denildi. Bundan sonra 'Ben uykuya daldım, hap aldım' olmamalıdır. Bu sadece Galatasaray için geçerli değil, tüm kulüpler için geçerlidir." şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ İLE BEN DE GÖRÜŞÜRÜM"

"Rakip kulübe ya da bize, ek süre, ek olanak olmaz! Ali Koç ile ben de istediği yerde dört büyük kulüp başkanı olacak şekilde görüşürüm. Ancak diğer kulüpler de var. Kendi taleplerinize uygun değilse, yapılandırmaya 'Kötü' diyemezsiniz. Devlet, bize yardımcı olmaya çalışıyor. Kral çıplak değil! Kral devletse, teşekkür etmemiz lazım."