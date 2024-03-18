Olaylı derbinin ardından soruşturma başlatıldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı. Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti. Maç sonu büyük olaylara sahne olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.

Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'TAN DA AÇIKLAMA

Olaylı maça ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da bir açıklama paylaştı.

Osman Aşkın Bak'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır.

İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz."