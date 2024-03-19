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  • Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: Suç işlenmişse futbolcular da soruşturulur
Spor

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: Suç işlenmişse futbolcular da soruşturulur

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Suç işlenmişse futbolcular da soruşturulur.' açıklamasında bulundu.

19 Mart 2024 Salı 12:28 - Güncelleme:
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Bakan Tunç'tan açıklama: Suç işlenmişse futbolcular da soruşturulur
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'da maç sonu olaylar için, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Suç işlenmişse futbolcular da soruşturulur. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine sunacağız." açıklamasında bulundu.

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