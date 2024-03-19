Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'da maç sonu olaylar için, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Suç işlenmişse futbolcular da soruşturulur. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine sunacağız." açıklamasında bulundu.