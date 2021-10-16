16 Ekim 2021 Cumartesi 22:47 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 22:47

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig'in 8. haftasında 4-2 yenildikleri Leicester City maçın ardından konuştu.

Takım olarak silkelenmeleri gerektiğini söyleyen Norveçli teknik adam, "Hepimizin daha iyisini yapması gerekiyor. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, oynadığımız her maç önemlidir. Leicester City ile oynamak, Atalanta ile oynamak kadar önemlidir. Silkelenmeli, aynaya bakmalı ve bir çıkış yolu bulmalıyız. Futbolun doğasında olanı yapıp, başarısızlığa tepki vermek zorundayız." dedi.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de 3 maçtır kazanamıyor.