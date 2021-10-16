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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Bir çıkış yolu bulmalıyız

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City'e 4-2 mağlup olan Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2021 Cumartesi 22:47 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 22:47
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Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig'in 8. haftasında 4-2 yenildikleri Leicester City maçın ardından konuştu.

Takım olarak silkelenmeleri gerektiğini söyleyen Norveçli teknik adam, "Hepimizin daha iyisini yapması gerekiyor. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, oynadığımız her maç önemlidir. Leicester City ile oynamak, Atalanta ile oynamak kadar önemlidir. Silkelenmeli, aynaya bakmalı ve bir çıkış yolu bulmalıyız. Futbolun doğasında olanı yapıp, başarısızlığa tepki vermek zorundayız." dedi.

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