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Spor

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques: Henüz hiçbir şey bitmedi

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 02:02 - Güncelleme:
Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques: Henüz hiçbir şey bitmedi
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Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Joao Henriques, Galatasaray'a karşı İstanbul'da oynayacakları rövanş maçında daha iyi bir skor elde etmeye çalışacaklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray'a 3-0 yenildikleri ilk karşılaşmayı Stozice Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendiren Henriques, takımın ilerlemesi gerektiğini ve bu yolda gayret sarf ettiklerini anlattı.

Galatasaray'ın güçlü bir ekip olduğunu ifade eden Henriques, şunları kaydetti:

'Galatasaray iyi oyunculardan oluşan bir takım. Ama henüz hiçbir şey bitmedi, ikinci karşılaşmaya çıkacağız ve ondan sonra yine Avrupa yoluna devam edeceğiz. Adım adım gitmeliyiz, biz büyüyen bir takımız. İstanbul'da yine kendi kafa yapımızla oynayacağız ve kazanmak için gayret göstereceğiz.'

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