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Spor

Olimpik Lyon evinde mağlup

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Olimpik Lyon evinde Clermont'a 1-0 mağlup oldu.

1 Ocak 2023 Pazar 21:49 - Güncelleme:
Olimpik Lyon evinde mağlup
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Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Olimpik Lyon ile Clermont karşı karşıya geldi. Goupama Stadyumu'nda oynanan mücaddeleyi konuk ekip Clermont, 1-0 kazandı.

Clermont'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Muhammed Cham penaltıdan kaydetti.

Fransa Ligue 1'de 5maç sonra kazanan Clermon, puanını 22'ye yükseltti. Lyon ise bu sezon ligde 7. yenilgisini alarak 24 puanda kaldı.

Lyon, gelecek hafta Nantes'e konuk olacak. Clermont ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.

Olimpik Lyon, 24 puan ile Fransa Ligue 1'de 8. sırada bulunuyor.

Clermont ise OLimpik Lyon'un hemen ardından 22 puan ile 9. sırada bulunuyor.

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