Olimpiu Morutan, Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen bekleneni veremedi. Rumen futbolcunun sezon sonunda ülkesine geri dönmesi gündeme geldi. Morutan'ın eski takımı FC Botoşani'nin sahibi Valeriu Iftime, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer edecekleri iddialarına cevap verdi.

"MORUTAN GELMEK İSTEMEZ"

Rumen basınına konuşan Iftime, "Morutan'ı alamam çünkü artık gelmek istemez. Benden ayrılıp, birçok para kazanıp, farklı şehirlerin koşullarını gördükten sonra bana gelmez." ifadelerini kullandı.

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4.1 MİLYON AVROYA MAL OLDU

Romanya'nın FCSB takımı, Olimpiu Morutan'ı 2018 yılında FC Botoşani'den bonuslarla birlikte toplam 1.2 milyon avroya kadrosuna katmıştı. Galatasaray ise Morutan'ı geçtiğimiz yaz 4.1 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

34 MAÇTA 4 GOL, 5 ASİST

Rumen oyuncunun sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maça çıkan Morutan 5 gol attı, 5 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi