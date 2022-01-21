İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olimpiu Morutan'ın menajeri açıkladı! Ayrılık için konuştu
Spor

Olimpiu Morutan'ın menajeri açıkladı! Ayrılık için konuştu

Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, genç oyuncu hakkında çıkan ayrılık iddiaları hakkında konuştu. Olimpiu Morutan'ı Fatih Terim'in getirdiğini belirten menajer, 'Morutan'da bir problem yok, takımda kalacak.' şeklinde konuştu.

21 Ocak 2022 Cuma 20:26 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 20:27
ABONE OL

Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, Galatasaray'ın Rumen oyuncusunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Becali, Olimpiu Morutan ile ilgili ayrılık iddiaları hakkında da konuştu.

OLIMPIU MORUTAN'IN MENAJERİ AÇIKLADI

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı ve teknik direktör değişikliği hakkında Digi Sport'a açıklamalarda bulunan Morutan'ın menajeri Becali, "Bir takımda teknik direktör ayrıldığında oyuncular da mı ayrılır? Başka bir teknik direktör geldiğinde tüm takımı değiştirir mi? Hayır. Galatasaray'da da böyle bir şey olmayacak." dedi.

"OLIMPIU MORUTAN TAKIMDA KALACAK"

Olimpiu Morutan'ın takımda kalacağını belirten Becali, "Morutan'da bir problem yok, takımda kalacak. Morutan, Galatasaray'a Fatih Terim tarafından getirildi. Ona çok para ödendi ama ondan daha büyük çaplı sözleşmelere sahip olan ve kiralık olarak ayrılabilecek oyuncular var." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.