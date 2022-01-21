Olimpiu Morutan'ın menajeri açıkladı! Ayrılık için konuştu

21 Ocak 2022 Cuma 20:26 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 20:27

Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, Galatasaray'ın Rumen oyuncusunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Becali, Olimpiu Morutan ile ilgili ayrılık iddiaları hakkında da konuştu.

OLIMPIU MORUTAN'IN MENAJERİ AÇIKLADI

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı ve teknik direktör değişikliği hakkında Digi Sport'a açıklamalarda bulunan Morutan'ın menajeri Becali, "Bir takımda teknik direktör ayrıldığında oyuncular da mı ayrılır? Başka bir teknik direktör geldiğinde tüm takımı değiştirir mi? Hayır. Galatasaray'da da böyle bir şey olmayacak." dedi.

"OLIMPIU MORUTAN TAKIMDA KALACAK"

Olimpiu Morutan'ın takımda kalacağını belirten Becali, "Morutan'da bir problem yok, takımda kalacak. Morutan, Galatasaray'a Fatih Terim tarafından getirildi. Ona çok para ödendi ama ondan daha büyük çaplı sözleşmelere sahip olan ve kiralık olarak ayrılabilecek oyuncular var." ifadelerini kullandı.