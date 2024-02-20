İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9243
  • EURO
    33,4588
  • ALTIN
    2016.25
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olivier Giroud için transfer yarışına girdiler
Spor

Olivier Giroud için transfer yarışına girdiler

Milan'ın yıldız golcüsü Olivier Giroud için MLS ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir çok ekip harekete geçti.

20 Şubat 2024 Salı 21:00 - Güncelleme:
Olivier Giroud için transfer yarışına girdiler
ABONE OL

Milan'ın yıldız golcüsü Olivier Giroud'un talipleri her geçen gün artıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; MLS ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ismi belirtilmeyen bir çok ekip Giroud için harekete geçti.

Bu takımların Fransız golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtilirken, resmi temaslarda bulunmaya hazırlandıkları ifade edildi.

Ayrıca tecrübeli golcünün, önümüzdeki aylarda ailesiyle birlikte gelecek kariyeri için son kararını vereceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Milan formasıyla bu sezon 30 maça çıkan yıldız isim, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.