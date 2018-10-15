Olivier Giroud'dan transfer itirafı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fransız forvet oyuncusu Olivier Giroud, takımından ayrılmak istemediğini söyledi. İsmi zaman zaman Beşiktaş ile de anılan 32 yaşındaki oyuncu gerekçesini paylaştı.

L'Equipe'e özel açıklamalarda bulunan Olivier Giroud, "Marsilya ile geçen sezon transfer için gerçekten bir temas kurmuştuk ama bu transfer döneminde somut bir şey olmadı. Chelsea'ye daha yeni gelmiştim ve 3 ay sonra çantaları alıp gitme zamanı değildi" dedi.

Chelsea'nin büyüklüğüne değinen Giroud, "Bence Chelsea, İngiltere'deki en iyi kulüp. Ben olmak istediğim yerdeyim, neden ayrılayım ki?" ifadelerine yerdi

Arsenal'den 2018'de 17 milyon euro bedelle alınan 1.92 boyundaki oyuncnun sözleşmesi 2019'da sona erecek. Chelsea kariyerinde 26 maça çıkan Giroud, 5 gol atıp 7 asist yaptı. Bu sezon ise 7 lig maçında 4 asistle oynadı.

SARRI TERCİH ETMİYOR

Fransız yıldız, teknik direktör Maurizio Sarri'nin kadro planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Chelsea yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında cüzzi bir rakama satmayı hedefliyor.

(Sporx)