Olympiakos: 72 Fenerbahçe: 73
THY Avrupa Ligi'nde sezonun 15. maçında Fenerbahçe, Olympiakos'u 72-73'lük skorla yenmeyi başardı.
THY Avrupa Ligi'nde sezonun 15. maçına çıkan Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 73-72 kazandı.
1.Periyot sonucu: 18-21
2.Periyot sonucu: 39-39
3.Periyot sonucu: 53-50
4.Periyot sonucu: 72-73
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