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Spor

Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacağı mücadelenin hakemi Sandro Scharer oldu.

9 Nisan 2024 Salı 11:33 - Güncelleme:
Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe'nin Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ile Bekim Zoqaj yapacak.

Mücadelenin VAR hakemliği görevinde ise Alman hakem Bastian Dankert olacak. AVAR olarak İsviçreli Lionel Tschudi görev alacak.

Olympiakos ile Fenerbahçe, ilk maçı 11 Nisan saat 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

TÜRK TAKIMLARI KAYBETMEDİ

35 yaşındaki genç hakem Sandro Scharer'in yönettiği maçlarda temsilcilerimiz kaybetmedi. İsviçreli hakemin yönettiği 4 maçta Türk takımları, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moscow

Galatasaray 1-1 St. Johnstone

Sivasspor 2-0 Karabağ

Wolfsberger 0-3 Başakşehir FK

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