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Spor

Olympiakos'tan Aston Villa deplasmanında şov!

Konferans Ligi yarı final ilk maçında Aston Villa ile Olympiakos İngiltere'de karşı karşıya geldi. Yunan temsilcisi, rakibini zorlu deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başardı.

3 Mayıs 2024 Cuma 00:36 - Güncelleme:
Olympiakos'tan Aston Villa deplasmanında şov!
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UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Jose Luis Mendilibar'ın ekib Olympiakos deplasmanda Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa'yı 4-2 mağlup etti.

Villa Park'ta oynanan mücadelede Olympiakos adına Ayoub El Kaabi hat-trick yaparken goller; 16. dakikada, 29. dakikada ve son olarak 56. dakikada penaltıdan geldi. Olympiakos'un diğer golünü ise 67. dakikada Santiago Hezze kaydetti.

Aston Villa'nın gollerini ise 45+1'de Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby kaydetti. Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, Aston Villa'yı 4-2 mağlup ederek final öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Rövanş maçı 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da Olympiakos'un evinde oynanacak.

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