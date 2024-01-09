Fatih Terim'in yeni takımı Panathinaikos ile çıktığı 2 maçı da kazanması ve liderlik koltuğuna oturması Yunanistan'da gündem oldu. Terim'in ekibi, sahasında Panetolikos'u 2-1 mağlup ederek puanını 40'a çıkardı. 38 puanla haftaya başlayan PAOK, Aris'e 2-1 yenilince, tecrübeli çalıştırıcının takımı zirvenin yeni sahibi oldu. Şampiyonluk yarışının içerisinde olan Olympiakos da deplasmanda AEK takımına 2-1'lik skorla kaybedince ligde işler tamamen karıştı.

BAŞBAKAN LİGİ DURDURMALI!

Olympiakos Hukuk Danışmanı Alexis Kougias, AEK maçında iptal edilen golleri ve penaltı bekledikleri bir pozisyona dair sert açıklamalar yaptı: "Bize sahadan çekilme emri geldi. Olympiakos'un tarihine ve futbolu seven herkese saygımızdan dolayı çekilmedik. Yunan halkının futbol eğlencesini kimse engelleyemez. Başbakan müdahale etmeli, Yunanistan Ligi'ni durdurmalı. Olympiakos yoksa ligden ayrılacak, çekileceğiz."