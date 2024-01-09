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Spor

Olympiakos'u korku sardı! Fatih Terim dolu dizgin

Geçtiğimiz günlerde Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, takımın başında çıktığı 2'nci maçında liderliği almayı başardı. Terim'in başarılı performansı karşısında Olympiakos cephesi dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Akşam9 Ocak 2024 Salı 09:15 - Güncelleme:
Olympiakos'u korku sardı! Fatih Terim dolu dizgin
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Fatih Terim'in yeni takımı Panathinaikos ile çıktığı 2 maçı da kazanması ve liderlik koltuğuna oturması Yunanistan'da gündem oldu. Terim'in ekibi, sahasında Panetolikos'u 2-1 mağlup ederek puanını 40'a çıkardı. 38 puanla haftaya başlayan PAOK, Aris'e 2-1 yenilince, tecrübeli çalıştırıcının takımı zirvenin yeni sahibi oldu. Şampiyonluk yarışının içerisinde olan Olympiakos da deplasmanda AEK takımına 2-1'lik skorla kaybedince ligde işler tamamen karıştı.

BAŞBAKAN LİGİ DURDURMALI!

Olympiakos Hukuk Danışmanı Alexis Kougias, AEK maçında iptal edilen golleri ve penaltı bekledikleri bir pozisyona dair sert açıklamalar yaptı: "Bize sahadan çekilme emri geldi. Olympiakos'un tarihine ve futbolu seven herkese saygımızdan dolayı çekilmedik. Yunan halkının futbol eğlencesini kimse engelleyemez. Başbakan müdahale etmeli, Yunanistan Ligi'ni durdurmalı. Olympiakos yoksa ligden ayrılacak, çekileceğiz."

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