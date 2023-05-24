Olympiakos'un hedefi Nikola Milutinov

THY Euroleague'de, finalde son topta kaybederek hayal kırıklığına uğrayan Olympiakos, Sırp pivot Nikola Milutinov ile ilgileniyor.

Yunan ekibi Olympiakos, CSKA Moskova ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli pivot Nikola Milutinov'u kadrosuna katmayı planlıyor.

28 yaşındaki oyuncu daha önce 5 yıl boyunca Olympiakos forması giyerken Yunan devi transferde öne çıkan takım konumunda bulunuyor.

Sırp basketbolcu ile ilgilenen bir başka kulüp ise Virtus Bologna olarak iddia ediliyor.

Nikola Milutinov, EuroLeague'deki son sezonunda 16 maçta 7.7 sayı ve 6.5 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.