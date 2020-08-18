18 Ağustos 2020 Salı 19:34 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 19:48

Olympique Lyon, TFF 1. Lig ekibi Altay'ın stoperi Cenk Özkacar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen 19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin 1,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiği, Cenk'in performansına bağlı olarak 1,5 milyon avro daha ödeme yapılabileceği belirtildi. Ayrıca Altay'ın, futbolcunun gelecekteki transferinden de yüzde 10 pay alacağı aktarıldı.

Altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık, geçen sezon ise Altay'da oynamıştı.

HEDEFLERİM DOĞRULTUSUNDA KATKI SUNMAK İSTİYORUM

Olympique Lyon'dan teklif gelince gururlandığını ve çok sevindiğini aktaran genç futbolcu, "Başta ailem olmak üzere bu süreçte katkı sunan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şu an sadece transferime odaklandım. Yeni kulübüme hedefleri doğrultusunda katkı sunmak istiyorum. Mücadele vermek istiyorum. Fransa'da mücadele veren Türk futbolcularla da gidince iletişim kurup görüşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Altay altyapısından yetişen Cenk Özkaçar, geçtiğimiz sezon 12 lig ve 4 kupa olmak üzere 16 maçta toplam 991 dakika süre aldı.