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Spor

Olympique Lyon kötü gidişe dur diyemiyor

Fransa Ligue 1'de 6. hafta karşılaşmasında Olympique Lyon, Brest deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Fabio Grosso'nun öğrencileri, galibiyet hasretini 6 haftaya çıkardı.

24 Eylül 2023 Pazar 00:06 - Güncelleme:
Olympique Lyon kötü gidişe dur diyemiyor
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Fransa Ligue 1'in 6. hafta karşılaşmasında Brest ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brest 1-0 kazandı.

Brest'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Steve Mounie kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lyon, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

Bu galibiyetin ardından Brest puanını 13 yaparak haftayı lider kapatmayı garantiledi. Olympique Lyon 2 puanla ligin son sıralarında kaldı.

Brest önümüzdeki hafta Nice deplasmanına gidecek. Lyon ise Reims deplasmanında olacak.

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