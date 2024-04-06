Omar Colley, İtalya'da manşetlerde

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta siyah- beyazlı takımın golünü atan Omar Colley, bu sezon 7. kez fileleri sarsma başarısı göstermişti.

İTALYA'DA MANŞET OLDU

Bir stoper olarak önemli bir gol rakamına ulaşan Gambiyalı oyuncu için İtalyan basınında da haberler çıktı.

Beşiktaş'a Serie A takımlarından Sampdoria'dan gelen Colley için, "Takımı iyi durumda değil ama Colley gollerine devam ediyor. Ligde 6, toplamda 7. golüne ulaşmayı başardı" yorumları dikkatlerden kaçmadı.

31 yaşındaki Gambiyalı savunmacının Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.