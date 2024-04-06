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Spor

Omar Colley, İtalya'da manşetlerde

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta takımının golünü atan Gambiyalı stoper Omar Colley, İtalya'da manşet oldu.

Takvim6 Nisan 2024 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Omar Colley, İtalya'da manşetlerde
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Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta siyah- beyazlı takımın golünü atan Omar Colley, bu sezon 7. kez fileleri sarsma başarısı göstermişti.

İTALYA'DA MANŞET OLDU

Bir stoper olarak önemli bir gol rakamına ulaşan Gambiyalı oyuncu için İtalyan basınında da haberler çıktı.

Beşiktaş'a Serie A takımlarından Sampdoria'dan gelen Colley için, "Takımı iyi durumda değil ama Colley gollerine devam ediyor. Ligde 6, toplamda 7. golüne ulaşmayı başardı" yorumları dikkatlerden kaçmadı.

31 yaşındaki Gambiyalı savunmacının Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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