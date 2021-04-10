Ömer Erdoğan: Bu yenilgiden ders çıkaracağız

DHA 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:16 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:18

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Ömer Erdoğan, "Mağlup olduk, üzgünüz. Maçı iki farklı devre olarak değerlendirebiliriz. İlk yarı sahada nerdeyse yoktuk. İkili mücadelelerin çoğunu rakip kazandı, sonra çok bireysel hatalardan rakibe pozisyon verdik, devamında da golleri yedik. 2-0'lık skorla soyunma odasına girdik. Oyuncularıma ikinci yarı maçı çevirebilecek, yeteneğe ve güce sahip olduğumuzu söyledim, 0-0 gibi başlayalım diye uyardım. İkinci yarıya iyi de başladık, oyun kontrolü tamamen elimize geçti 2-1'de bulduk. 2-2'yi ararken tam o ara Kamara'yı alıp hücum hattına bir tane yine oyuncu ilave etmeyi düşünürken, maalesef yine bireysel hatadan savunmadan çıkarken kaptırdığımız bir top sonucunda, kenar ortasından yediğimiz golle skor 3-1 oldu. 3-2'yi yakaladık ama fazla zamanımız yoktu ama yine de oyuncu arkadaşlarımız beraberliği yakalamak için pozisyon aramaya çalıştı. Dediğim gibi üzgünüz. Buradan derslerimizi çıkaracağız. Şimdi, önümüzdeki Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayıp inşallah oradan iyi bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.