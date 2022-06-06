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Spor

Ömer Erdoğan İtalya'dan dönünce imzayı atacak

Kayserispor'un yeni sezon için anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Ömer Erdoğan, bu hafta sözleşmeye imza atacak.

IHA6 Haziran 2022 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'dan ayrılan ve yeni sezon için Kayserispor ile anlaşmaya varan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, bu hafta sözleşme yapacağını söyledi. Eşi Pelin Erdoğan ile İtalya'da tatilde bulunan Ömer Erdoğan, Kayserispor ile anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "İnşallah bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olur. Ekibimle birlikte Kayserispor'da çalışacak olmaktan dolayı heyecanlıyım. Eşim ile birlikte şu an İtalya'da tatildeyiz. Bu hafta içi Türkiye'ye döneceğim ve ardından Kayserispor ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.

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