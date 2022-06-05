Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.

2021 - 2022 sezonuna teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan ve ikinci haftada yollarını ayıran Kayserispor'da görevi deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman devralmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Türkiye Kupası finali sonrası İstanbul'da kalan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile Ömer Erdoğan görüşme yaptı. Bugün Ömer Erdoğan ile resmi olarak anlaşıldığı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.