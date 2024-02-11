Ömer Faruk Mahir: Rizespor'a karşı galibiyet almak mutluluk verici

Süper Lig'in 25'inci haftasında Sivasspor sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Sivasspor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadan galip ayrıkları için mutlu olduklarını belirten Sivasspor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir, "Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Bu hikayeyi en iyi şekilde yazmamız için bize yardımcı olan teknik ekipteki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Oyunun planına geldiğimiz zaman bizim istediğimiz gibi gitti. Rizespor üst sıraları şiddetli bir şekilde kovalıyor. Rizespor yenmesi ve çözmesi çok zor bir takım. Böyle bir takıma karşı oynayarak, böyle bir galibiyeti almak da bizim adımıza mutluluk verici. Bugün duran toplar kısmında sevinen taraf biz olduk. Savunmada da iyi iş çıkardık. Planımızın şifresi 3 puandı. Buna şiddetli şekilde ihtiyacımız vardı. Sivas'ın zor bir deplasman olduğu algısını tüm spor kamuoyuna belgelemekti. Biz bugün bunu perçinlediğimizi düşünüyorum" dedi.