Ömer Faruk Yurtseven'den 7 dakikada 4 sayı, 3 ribaunt

8 Şubat 2022 Salı 12:22 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 12:23

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Miami Heat, deplasmanda Washington Wizards'ı 121-100 mağlup ederek sezonun 35. galibiyetine imza attı.,

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran konferans lideri Heat'te 21 sayı ve 7 ribauntla Bam Adebayo, 19 sayıyla Jimmy Butler takımın en skorerleri olurken, 7 dakika 52 saniye sahada kalan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretti.

Sezonun 29. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta en skorer oyuncu, 20 sayıyla Corey Kispert oldu.

SONUÇLAR



NBA'e 5 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle:



Washington Wizards-Miami Heat: 100-121

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 101-116

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-110

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 124-127

Utah Jazz-New York Knicks: 113-104