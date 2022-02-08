Ömer Faruk Yurtseven'den 7 dakikada 4 sayı, 3 ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Miami Heat, deplasmanda Washington Wizards'ı 121-100 mağlup ederek sezonun 35. galibiyetine imza attı.,
Galibiyet serisini 3 maça çıkaran konferans lideri Heat'te 21 sayı ve 7 ribauntla Bam Adebayo, 19 sayıyla Jimmy Butler takımın en skorerleri olurken, 7 dakika 52 saniye sahada kalan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretti.
Sezonun 29. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta en skorer oyuncu, 20 sayıyla Corey Kispert oldu.
SONUÇLAR
NBA'e 5 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
Washington Wizards-Miami Heat: 100-121
Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 101-116
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-110
Chicago Bulls-Phoenix Suns: 124-127
Utah Jazz-New York Knicks: 113-104