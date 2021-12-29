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Spor

Ömer Faruk Yurtseven'li Miami Heat, Washington Wizards'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Ömer Faruk Yurtseven, takımı Miami Heat'in Washington Wizards'ı 119-112 yendiği maçı 10 sayı, 14 ribauntla tamamladı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 10:31 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:31
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NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Seyircisi önünde çıktığı Wizards maçını kazanan Heat, arka arkaya 4. galibiyetini aldı.

Heat'i galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt üreten Tyler Herro, 25 sayı, 15 asist, 8 ribauntla oynayan Jimmy Butler ve 26 sayı atan Duncan Robinson taşıdı. Sahaya ilk 5'te çıkan Ömer ise 10 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalmayla "double double" yaptı.

Wizards'ta Spencer Dinwiddie 24 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Kyle Kuzma 22 sayı, 7 ribaunt ve Davis Bertans 19 sayıyla mücadele etti.

Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 36 sayı, 11 ribaunt ve Tobias Harris'in 19 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansı sayesinde Toronto Raptors deplasmanından 114-109 galip ayrıldı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz da 10 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

LAKERS 5 MAÇ SONRA KAZANDI

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Los Angeles Lakers, konuk olduğu Houston Rockets'ı 132-123 yendi.

5 karşılaşmalık mağlubiyet serisini noktalayan Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 11 ribaunt, 11 asist, Russell Westbrook da 24 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza attı. Carmelo Anthony 24 sayı, 9 ribaunt ve Malik Monk 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Rockets'ta Jalen Green 24, Kevin Porter ve Christian Wood 22'şer sayı kaydetti. Alperen Şengün ise oyuna sonradan dahil olduğu maçı 10 sayı, 2 ribauntla bitirdi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 110-127

Miami Heat-Washington Wizards: 119-112

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 109-114

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 123-132

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 108-104

Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 88-96

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 86-89

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 117-111

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