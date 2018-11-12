Ömer Sağıroğlu, Ünal Karaman'ın istifasının hiçbir şekilde gündeme gelmediğini söyledi

Spor Toto Süper Lig´de üst üste 4 maçında da puan kaybı yaşayan ve son olarak Evkur Yeni Malatyaspor karşısından 5-0´lık mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor´da başarısız sonuçların ardından teknik direktör Ünal Karaman ile futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak hedef tahtasına koyuldu. Burak Yılmaz´ın disiplinsiz hareketleri, Onur Recep Kıvrak´ın son maçtaki performansı nedeniyle kadro dışı bırakılabileceği konuşulurken, teknik direktör Ünal Karaman´ın ise Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından istifa edebileceğini yönetime ilettiği dillendiriliyor.

KARAR YARINKİ TOPLANTIDA

Bordo-mavili yöneticiler ise şuan için alınan bir kararın olmadığını, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından başarısız sonuçlarla ilgili bazı yaptırımların olabileceğini kaydetti. Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı´na konuşan Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, "Çok şey yazılıyor, konuşuluyor ama yönetim kurulu olarak şuan alınmış bir karar yok. Karar alındığında da bunu paylaşmama gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

KAFKAS: "ALINAN SKOR NORMAL DEĞİL, NEDENİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

Kafkas, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0´lık mağlubiyetle ilgili olarak ise, "Trabzonspor´a yakışmayan bir skor. Normal bir durum da değil. Neden böyle bir sonuç alındı diye de gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Trabzonspor´un da diğer takımların da yenilmesi doğal bir durum ancak Trabzonspor´un böyle bir skorla mağlup olması yakışmıyor. Bunun nedenleriyle ilgili önce tespitlerimizi yapıp ardından bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise, teknik direktör Ünal Karaman´ın istifasının hiçbir şekilde gündeme gelmediğini söyledi.