09 Eylül 2020 Çarşamba 17:04 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 17:04

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 19 yaşında, 186 cm boyunda olan oyun kurucu Ömer Yasir Küçük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ÖMER YASİR KÜÇÜK KİMDİR?

26 Şubat 2001 doğumlu olan Ömer Yasir Küçük, 186 cm boyunda ve oyun kurucu olarak görev almaktadır.

Kariyerine 2017-2018 sezonunda Ankara ekibi TED Kolejliler'de başlayan Ömer Yasir Küçük ilk sezonunda 30 maçta görev aldı ve 4.8 sayı, 1.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2018-2018 sezonunda OGM Ormanspor'da 9 karşılaşmada görev alan genç basketbolcu; 5.2 sayı, 1.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunu eğitimi için Amerika'da geçiren Ömer Yasir Küçük, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.