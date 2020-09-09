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Spor

Ömer Yasir Küçük Beşiktaş'ta

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda transferler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Bugün Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna kattığı açıklayan siyah beyazlılar, şimdi de genç oyun kurucu Ömer Yasir Küçük'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:04 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 17:04
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 19 yaşında, 186 cm boyunda olan oyun kurucu Ömer Yasir Küçük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ÖMER YASİR KÜÇÜK KİMDİR?

26 Şubat 2001 doğumlu olan Ömer Yasir Küçük, 186 cm boyunda ve oyun kurucu olarak görev almaktadır.

Kariyerine 2017-2018 sezonunda Ankara ekibi TED Kolejliler'de başlayan Ömer Yasir Küçük ilk sezonunda 30 maçta görev aldı ve 4.8 sayı, 1.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2018-2018 sezonunda OGM Ormanspor'da 9 karşılaşmada görev alan genç basketbolcu; 5.2 sayı, 1.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunu eğitimi için Amerika'da geçiren Ömer Yasir Küçük, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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