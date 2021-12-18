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  • Ömer Yurtseven'den Orlando Magic maçında 5 sayı, 12 ribaunt
Spor

Ömer Yurtseven'den Orlando Magic maçında 5 sayı, 12 ribaunt

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Orlando Magic'i 115-105 mağlup etti. Ömer Faruk Yurtseven 21 dakika 16 saniye süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 12 ribauntla tamamladı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 10:23 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:26
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Miami Heat, konuk olduğu Orlando Magic'i 115-105 yendi.

Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Heat, Magic'i yenerek 18. galibiyetine ulaştı.

Konuk takımda Max Strus 32 sayı, 7 ribaunt, Gabe Vincent 27 sayı, 4 asist, Kyle Lowry 11 sayı, 15 asistle galibiyete katkı sağladı. Ömer Faruk Yurtseven ise 21 dakika 16 saniye süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 12 ribauntla tamamladı.

Bu sezon 25. mağlubiyetini yaşayan Magic'te Franz Wagner 27 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Gary Harris 20 sayı, 5 asist kaydetti.

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