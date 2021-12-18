Ömer Yurtseven'den Orlando Magic maçında 5 sayı, 12 ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Miami Heat, konuk olduğu Orlando Magic'i 115-105 yendi.
Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Heat, Magic'i yenerek 18. galibiyetine ulaştı.
Konuk takımda Max Strus 32 sayı, 7 ribaunt, Gabe Vincent 27 sayı, 4 asist, Kyle Lowry 11 sayı, 15 asistle galibiyete katkı sağladı. Ömer Faruk Yurtseven ise 21 dakika 16 saniye süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 12 ribauntla tamamladı.
Bu sezon 25. mağlubiyetini yaşayan Magic'te Franz Wagner 27 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Gary Harris 20 sayı, 5 asist kaydetti.