İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona oldukça kötü başlayan Manchester United'da milli ara sonrası kadroda önemli değişiklikler yaşanabilir.

ESPN'de yer alan habere göre, Manchester United'da sezona oldukça kötü başlayan ve yediği hatalı goller nedeniyle tepki toplayan Andre Onana'nın formasını kaybedebileceği belirtildi.

MANU'DA KALECİ DEĞİŞEBİLİR!

Erik ten Hag'ın milli maçların ardından kalede Onana'ya forma vermeye devam edeceği belirtildi. Hollandalı teknik adamın, 27 yaşındaki kalecinin performansında değişiklik olmaması ve hatalı goller yemeye devam etmesi durumunda kaleci pozisyonunda bir değişiklik yapabileceği vurgulandı.

ALTAY BAYINDIR FORMA İÇİN HAZIR

Transferin son günlerinde Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen Altay Bayındır, antrenmanlardaki performansıyla teknik ekibi memnun ediyor. Milli oyuncu, Manchester United'ın önümüzdeki maçlarında forma şansı bulmaya çok yakın. Genç eldiven, forma giydiği dönemde etkili maçlar çıkartıp ilk 11'de yerini sağlamlaştırmak istiyor.

11 MAÇTA 19 GOLE ENGEL OLAMADI

Öte yandan Erik ten Hag'ın, Onana'nın performansını düzeltmesi için adım attığı ve Kamerunlu futbolcu ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Manchester United'ın sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Andre Onana, İngiliz temsilcisinde 11 maçta kalesinde 19 gol gördü.