Önder Karaveli: Beşiktaş'ın müzesine bir kupa daha katmak için mücadele edeceğiz

4 Ocak 2022 Salı 18:56 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 18:56

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, Süper Kupa'da Antalyaspor ile karşılaşacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yarın maçta kupayı kazanmak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Önder Karaveli, "Biz buraya hem Süper Lig, hem de Türkiye Kupası'nın sahibi olarak geldik. Sahada bütün oyuncularımızla, bütün gücümüzle, Beşiktaş müzesine bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz." dedi.

Son olarak Mehmet Topal'ın maç kadrosunda çıkarıldığını belirten Önder Karaveli, "Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Ufak tefek sıkıntıları vardı, bu durum yükselince takımdan ayırdık. Durumumuz oyunla ilgili bende hiç endişe yaratmıyor, oyuncularımda da endişe yaratmayacaktır. U19 takımdan 4 tane oyuncuyu aramıza kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri gittikçe yükseliyor. Bazen bu tip krizlerden, çok güzel fırsatlar doğabilir. Genç oyuncularımız adına da harika bir şans. O şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Kadroya aldığımız genç oyuncular, yarın sahada olacaklar. Başlangıç, sonradan ilave... Sayıyı tamamlamak için burada değiller, hak ettikleri için buradalar. Beşiktaş A takımının, ilerleyen yıllarda birer parçası olabilecek kapasiteleri olduğu için buradalar." diye konuştu.