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Spor

Önder Karaveli resmen imzaladı! İşte yeni kulübü

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan teknik direktör Önder Karaveli, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile resmi sözleşme imzaladı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 20:37 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, Önder Karaveli ile teknik direktörlük için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. 48 yaşındaki antrenör daha önce Beşiktaş'ın altyapısını çalıştırmış ve Sergen Yalçın'ın siyah beyazlılardan ayrılmasının ardından Beşiktaş A Takımı'nı çalıştırmıştı. Valerien Ismael'in siyah beyazlı ekibin başına getirilmesinin ardından eski görevine dönen Önder Karaveli genç yetenekler yetiştirmeye devam etti. 48 yaşındaki teknik direktörün yeni durağı Adanaspor oldu.

Beşiktaş kariyerinde 19 maçta görev yapan Karaveli'nin karnesi ise şöyle; 15 Süper lig maçı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile tamamladı. Ayrıca bir Süper Kupa zaferi yaşadı.

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