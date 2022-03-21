Fanatik 21 Mart 2022 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 09:41

Önder Karaveli'nin, Kayserispor maçının ardından Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'yla görüşüp istifa kararı aldığını aktardığı, Kazancı'nın da durumu Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ilettiği belirtildi. Başkan'ın da Kazancı'ya, "İstifa gibi bir seçenek yok. Görevden affını kenara koysun. Yeni hoca gelene kadar destek olacağız" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Listede 3 isim var

BAŞKAN BEKLEMESİNİ İSTEDİ

Fanatik'in haberine göre; Karaveli'nin son süreçte takımdaki gidişatı pozitife çevirememesi sonrasında, "Çalışmalarımız sahaya yansımıyor. Bu durum kulübe zarar veriyor. Sırf takımın başında kalayım diye gerçekle yüzleşmekten geri kalmam. Vicdanen rahat değilim, görevi devretmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! 'Hepsini anlatacağım'

SERDAR TOPRAKTEPE SEÇENEĞİ

Başkanın ise Karaveli'den beklemesini istediği, ancak Önder hocanın olumsuz cevabı halinde yardımcı hoca Serdar Topraktepe'yle yola devam ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.