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Spor

Önemi dün gece yeniden anlaşıldı! Fred'siz Fenerbahçe kazanamıyor

Dün akşam Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred kart cezası nedeniyle yoktu. Fenerbahçe puan kaybettiği maçta da Fred'in olmayışı dikkat çekti ve oyuncunun Kanarya için önemini ortaya çıkardı. İşte detaylar...

25 Aralık 2023 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Önemi dün gece yeniden anlaşıldı! Fred'siz Fenerbahçe kazanamıyor
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Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki üçüncü puan kaybını yaşadı.

11. haftada evinde Trabzonspor'a 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, 12. haftada Yukatel Adana Demirspor deplasmanından beraberlikle dönmüştü.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Trabzonspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında forma giyemezken Fenerbahçe bu maçlarda puan kaybetti.

Hafta içinde oynanan Mondihome Kayserispor maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Fred, Galatasaray karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe, ligde puan kaybettiği 3 maçta da Fred'den yoksun sahaya çıktı.

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