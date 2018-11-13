Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz takım içinde huzursuzluk yaratmaları sebebiyle kadro dışı bırakılmış

Bursaspor maçında oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara el kol hareketleriyle tepki gösteren tecrübeli futbolcuya 500 bin TL para cezası kesilmişti. Sonrasında sakat olduğu gerekçesiyle Yeni Malatya deplasmanına götürülmeyen Burak, dün de milli arada kadro dışı kaldı. Öyle ki yönetimin ‘taraftardan özür dile’ çağrısına rağmen bu yönde bir adım atmayan tecrübeli futbolcu, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun sabrını taşırdı.

Acil toplantı yapıldı

Burak Yılmaz, bazı yöneticilerin kendisini bilerek taraftara hedef göstermeye çalıştığını düşünürken, Başkan Ağaoğlu ise artık Burak isminin Trabzonspor’un önüne geçmesini istemiyor.

Yönetimle acil olarak toplanma kararı alan Ağaoğlu, dün kurmaylarıyla Trabzon’da bir araya geldi. Toplantıda çıkan karar; Burak Yılmaz’ın kadro dışı kalması yönünde oldu.

Onur da kadro dışı

Trabzon'da dün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Burak konusunda bir haftadır çeşitli açıklamaların olduğu Karadeniz ekibinde kaleci Onur ile ilgili herhangi bir olumsuz ifade kullanılmamıştı.

Malatya dönüşü havaalanında bir taraftar ile tartışan Onur, dün Farozlular Derneği’ne gitmiş ve kendisini protesto eden taraftar ile bir araya gelmişti. Kaptan Onur, “Malatya maçında iğne ile oynadım. Ekmek yediğim yere ihanet etmem” demişti.

Dernek başkanı Emrah Urcu da “Kendisi ile helalleştik” ifadesini kullanmıştı ancak akşam saatlerinde Onur’un da Burak ile birlikte kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Milli file bekçisiyle ilgili olarak alınan kararda teknik ekibin, “takım içinde huzursuzluk yaratıyor” şeklindeki raporun etkili olduğu öğrenildi.

(Fanatik)