Onur Kıvrak, Yeni Malatyaspor maçından sonra tartıştığı taraftarlarla buluştu
Onur Kıvrak, Malatyaspor maçı sonrası Trabzon Havalimanı’nda tartıştığı ve ‘Sizi tanıyorum. Tek tek evinizden aldıracağım’ dediği taraftarlarla dün Faroz Mahallesi’nde buluştu.
Taraflar olayı tatlıya bağlarken Onur, "Malatya maçında iğne ile sahaya çıktım. Bu takım için her türlü fedakarlığı yapıyorum. Ekmek yediğim yere ihanet etmem. Bana küfür edemezsiniz” dedi.
Bunun sonrasında Onur ile taraftar arasındaki kırgınlık sona erdi.
(Skorer)
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