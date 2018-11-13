Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasından sonra yeni kaptan Jose Sosa oldu

Trabzonspor’da dün Burak Yılmaz ile kaptan Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından yeni kaptanın kim olacağı belli oldu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bordo mavililerde takım kaptanlığına Arjantinli yıldız Jose Sosa’nın getirileceği öğrenildi.

33 yaşındaki oyuncunun milli aradan sonra Fenerbahçe karşısına çıkarken pazubandı takacağı gelen bilgiler arasında.

Onur’un yerine ise kaleye Esteban geçecek. 2015’te Hollanda ekibi Alkmaar’dan gelen Kolombiyalı file bekçisi bu sezon hiç görev almadı.

Geride kalan 12 haftanın 5’inde sakatlığı ve teknik ekip tercihi yüzünden kadroda yer bulamayan 29 yaşındaki file bekçisi Trabzon’da 3 yılda 35 maça çıktı.

Bordo-Mavililer’de 3. kaleci durumunda bulunan 22 yaşındaki Uğurcan Çakır, Esteban’ın yedeği olacak.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA