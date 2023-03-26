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Spor

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u 89-73 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 22. hafta mücadelesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u 89-73 mağlup etti.

AA26 Mart 2023 Pazar 15:12 - Güncelleme:
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u 89-73 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'u 89-73 mağlup etti.

Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece Basketbol, ligde 10. galibiyetine imza atarken, Aliağa Petkimspor 14. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk Bayraktar

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 23, Weber 16, Rivers 11, Sajus 18, Yesukan Onar 2, Can Maxim Mutaf 2, Tayfun Erülkü 10, Metehan Akyel 4, Can Kurt 3, Kulvietis

Aliağa Petkimspor: Aldridge, Prewitt 18, Perkins 13, Dorukhan Engindeniz 9, Ege Arar 2, Chery 10, Simmons 12, Nusret Yıldırım 3, Murat Meriç Kuntker 6

1. Periyot: 17-23

Devre: 40-38

3. Periyot: 63-56

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