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Spor

Onvo Büyükçekmece, Türk Telekom'u tek sayıyla geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u 84-83 yendi.

7 Ekim 2023 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Onvo Büyükçekmece, Türk Telekom'u tek sayıyla geçti!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u 84-83 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Tolga Akkuşoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 19, Perez 22, Upson 14, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 6, Ray 12, Harun Apaydın 3, Emircan Koşut 2, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2

Türk Telekom: Yiğitcan Saybir 9, Palmer 13, Wallace 14, Okben Ulubay 7, Enoch 8, McDuffie 8, Adams 16, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy 6

1. Periyot: 16-16

Devre: 35-36

3. Periyot: 52-56

5 faulle çıkan: 38.42 Upson

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