Onyekuru resmen açıkladı! 'Galatasaray beni tutmak istiyor'

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, ülkesinin basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberin detayında, Galatasaray'ın Henry Onyekuru'ya şimdi aldığı maaşın tam iki katını teklif ettiği iddia edildi. Onyekuru, "Şu an kontrat konularını konuşamam. Everton'ın bir oyuncusuyum. Sezonun kalanına odaklanmış durumdayım. Menajerim, Everton ile masaya oturacak ve geleceğim hakkında konuşacak." dedi.

"GALATASARAY BENİ TUTMAK İSTİYOR"

"Galatasaray, beni tutmak istiyor. Bu doğru." diyerek sözlerini sürdüren Onyekuru, "Son kararı verecek kişi ben değilim. Benim kararım daha fazla futbol oynayabileceğim bir yerde bulunmak. Menajerim ise kariyerim açısında pozitif adımlarımı atmamı sağlayacaktır. Yine de ben Everton'ın bir futbolcusuyum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA BULUNMAKTAN MUTLUYUM"

Galatasaray'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Nijeryalı yıldız, "Galatasaray formasını giydiğim için keyif alıyorum. Çok sayıda taraftarları var ve beni sürekli destekliyorlar. Kulüp yönetimi ve idaresi de oldukça kaliteli insanlardan oluuyor. Şimdilik, önümdeki maçlarda iyi oynamayı istiyorum. Sezon bitince neler olacağına bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

ONYEKURU ATIYOR, G.SARAY KAZANIYOR

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle liderliğe yükselen Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun gol attığı maçlarda puan kazanmaya devam ediyor. Sezon başında İngiltere'nin Everton ekibinden kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en önemli ismi oldu.

Galatasaray, Onyekuru'nun gol attığı 9 resmi müsabakanın 8'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında birer, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da ikişer kez ağları havalandıran Onyekuru, ikinci devredeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3, Antalyaspor mücadelesinde 2, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde de birer gol attı.

Henry Onyekuru, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında da 2 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Nijeryalı futbolcunun gol atıp, Galatasaray'ın galip gelemediği tek müsabaka ligde deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşma oldu.

Galatasaray'ın en skoreri

Henry Onyekuru, Galatasaray'ın en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.

Nijeryalı futbolcu, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 15 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımda Onyekuru'yu, Sofiane Feghouli ile devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok 10'ar golle takip ediyor.

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne ise resmi maçlarda 8 kez topu filelerle buluşturdu.

(Sporx)