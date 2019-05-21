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Onyekuru’nun tapusu el yaktı

Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten Nijeryalı futbolcunun bonservisi için Everton’a 10 milyon euro vermeye hazır. Ancak İngilizler’in 20 milyon euro istemesi transferi çıkmaza sokuyor.

  • Star Spor
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BU sezon attığı gollerle ve yaptığı asistlerde şampiyonlukta en fazla payı olan isimler arasında yer alan Henry Onyekuru’nun gelecek sezon için durumu netlik kazanmadı. Sezon başında Everton’dan kiralanan Nijeryalı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar anlaşmaya opsiyon maddesi koydurmak istemiş ancak kabul ettirememişti. Sarı-Kırmızılılar pefrormansından memnun oldukları 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için Evertonlı yöneticilerle temasa geçti. İlk olarak 8 milyon euroluk bir teklif yapan Galatasaray’ın daha sonra bunu 10 milyon euroya kadar çıkardığı ifade edildi. Ancak İngiliz yöneticiler başarılı performansı sonrası başka takımların da radarına giren Onyekuru için kapıyı 20 milyon eurodan açında, Aslan’ın planları bozuldu.

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